🎥 Le très bel hommage d'Anfield à Cristiano Ronaldo

Endeuillé avec le décès de son fils nouveau-né lundi, CR7 a logiquement déclaré forfait pour le choc sur la pelouse de Liverpool en Premier League ce mardi. Malgré la forte rivalité entre les deux clubs, les fans de Liverpool ont eu un comportement tout simplement superbe.

Lors de cette rencontre, le public d'Anfield a décidé d'avoir une pensée pour Cristiano Ronaldo (37 ans, 26 matchs et 15 buts en Premier League cette saison) et sa famille.

À la 7e minute de jeu, en référence au numéro de CR7, les supporters de Liverpool ont rendu un vibrant hommage au Portugais avec des applaudissements nourris et également un émouvant "You'll Never Walk Alone".