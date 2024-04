Qui sera le gardien du Standard pour terminer la saison ? Ivan Leko n'a pas laissé de place au doute !

Matthieu Epolo a joué son tout premier match de Jupiler Pro League, ce samedi soir contre Saint-Trond. Le portier de 19 ans devrait terminer la saison dans les cages du Standard.

Une grosse surprise à la lecture de la feuille de match, ce samedi soir. C'est Matthieu Epolo qui défendait les cages du Standard contre Saint-Trond... avec Mattéo Godfroid, 20 ans, sur le banc. "Arnaud était légèrement blessé, on ne voulait pas prendre de risque" commentait Ivan Leko en conférence de presse.

Vendredi, en préface de cette rencontre, le Croate avait annoncé que "certains joueurs étaient légèrement blessés" et que "leur état physique sera évalué pour savoir s'il est possible de prendre le risque." Bodart était peut-être parmi les joueurs concernés, mais Matthieu Epolo nous a confié avoir appris... jeudi qu'il serait le titulaire pour cette rencontre.

"On sait depuis la défaite à La Gantoise que le ticket européen est pratiquement hors d'atteinte. On a donc décidé de lancer des jeunes joueurs, et c'est maintenant au tour de Matthieu. C'est agréable pour les supporters de voir un joueur formé au club faire ses débuts en équipe première" poursuivait Leko.

Matthieu Epolo devrait terminer la saison dans les cages du Standard

Quid de la suite, alors ? Qui terminera la saison dans les buts du Standard ? Était-ce un "one-shoot" pour Matthieu Epolo, ou sera-ce lui pour les quatre derniers matchs ? "Peut-être qu'on en a parlé, peut-être pas. Je ne vais pas vous révéler notre tactique tout de suite" souriait Epolo à notre micro, qui a donc laissé son entraîneur répondre à sa place.

"L'idée est de continuer à lui donner sa chance. Pour lui, c'est très différent de se montrer à l'entraînement ou en match. Bien sûr, on a discuté avec Arnaud. Il jouait tant qu'il y avait encore des objectifs. Désormais, c'est au tour de Matthieu de saisir sa chance et de montrer ce qu'il vaut."

Annoncé sur le départ en fin de saison, Arnaud Bodart a donc éventuellement déjà joué son tout dernier match officiel sous les couleurs du Standard de Liège. Il en compte 188.