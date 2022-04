Yarmolenko a dit à Tymoshchuk "d'aller se faire foutre"

Le joueur ukrainien n'a pas du tout apprécié l'attitude de son ancien capitaine quant à la guerre qui déchire actuellement le pays.

Recordman de sélections avec l'Ukraine, Anatoliy Tymoshchuk ne s'est toujours pas exprimé sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il est même accusé d'être un espion au service des forces russes. La fédération ukrainienne l'a en tout cas sanctionné - tous ses titres et accomplissements ont été effacés - et radié.

Questionné en conférence de presse à ce sujet, Andriy Yarmolenko a vivement critiqué celui qui officie désormais en tant qu'adjoint au Zénith Saint-Pétersbourg. " Il était un modèle pour moi auparavant (il a été son capitaine en sélection notamment, ndlr), désormais il n’est plus rien."

"Je lui ai envoyé un message pour lui demander comment il pouvait dormir la nuit. Il m’a répondu qu’il ne dormait pas. Ensuite, je l’ai appelé et la conversation a dégénéré. Je lui ai dit qu’il était un modèle pour moi auparavant et que désormais il n’était plus rien. Il m’a dit d’aller me faire foutre, je lui ai répondu de la même façon et ça s’est terminé comme ça", rapporte la presse anglaise.