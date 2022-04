Le RB Leipzig se hisse en finale de la Coupe d'Allemagne

Ce mercredi soir avait lieu la seconde demi-finale de la DFB CUP. Mené au score, le RB Leipzig a renversé l'Union Berlin (2-1) et rejoint Fribourg, tombeur mardi d'Hambourg en finale.

Becker ouvrira le score pour les visiteurs (25e) et longtemps, l'Union Berlin a cru réaliser le coup parfait en résistant face aux assauts du RB et manquant de peu le but du break peu avant l'heure de jeu (57e). mais, Nkunku obtiendra un penalty transformé par Silva (61e), 1-1. On se dirigera tout droit vers la prolongation puis Emile Forsberg surgira au premier poteau pour couper de la tête un centre d'Henrichs et offrir la qualification en finale de la Coupe d'Allemagne au bout du suspense contre l'Union Berlin (93e), 2-1.

Leipzig rejoint Fribourg, vainqueur d'Hambourg (3-1) mardi, en finale de la Coupe d'Allemagne.