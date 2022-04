Sergio Ramos se fait allumer par un ancien du Real : "Il est sorti du club par la petite porte"

L'aventure parisienne du défenseur espagnol ne se passe pas du tout comme prévu.

Arrivé cet été au PSG en provenance du club où il est une véritable légende, le Real Madrid, Sergio Ramos vit une saison cauchemardesque. Le défenseur de 36 ans connait de nombreux problèmes physiques et n'a joué que 8 matchs toutes compétitions confondues, soit un total famélique de 393 minutes.

Guti, ancien joueur du Real et consultant pour El Chringuito, a critiqué ce choix - regrettable selon lui - de quitter la Casa Blanca l'été dernier : "Sergio Ramos sait qu'il s'est trompé en faisant trop traîner les négociations avec Florentino Pérez. Il pensait que Pérez allait faire ce que lui souhaitait, mais il ne se rend pas compte que pour Florentino Pérez, le Real Madrid est au-dessus de tout. A partir d'un certain âge, les prolongations se font pour une saison, pour Ramos et pour tout le monde, et ça Sergio ne l'a pas compris. Maintenant il regrette car il était une légende du Real Madrid, il aurait pu terminer sa carrière au club, mais il n'en a pas profité. Il est sorti par la petite porte, c'est mauvais pour lui."