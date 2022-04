Antonio vise pas moins de 6 recrues !

Tottenham a soufflé le chaud et le froid ces dernières semaines.

Antonio Conte prépare déjà la saison prochaine à Tottenham. Selon le Telegraph, l'entraîneur italien va demander un gros effort à sa direction cet été afin de bâtir une équipe capable de jouer le titre la saison prochaine. Ainsi, le technicien va informer son président Daniel Levy qu'il souhaite six renforts lors du prochain mercato.

Dans le détail, Conte veut recruter un attaquant polyvalent : Nicolo Zaniolo (Roma) et Marco Asensio (Real Madrid) sont des pistes évoquées. Un meneur de jeu, qui pourrait être Christian Eriksen (Brentford) ou Antonin Barak (Hellas Vérone), est aussi recherché. Au milieu de terrain, Youri Tielemans (Leicester) et Kalvin Phillips (Leeds) font partie des cibles. Du côté de la défense, un arrière central et un latéral droit sont attendus. Enfin, le Transalpin veut trouver une nouvelle doublure pour Hugo Lloris au poste de gardien.