Un club espagnol en pince pour Orel Mangala !

Le milieu de terrain belge peut compter sur l'intérêt d'un grand de LaLiga.

Le journal AS relaye que l'Atletico Madrid ciblerait Orel Mangala (24 ans, 26 matchs, 1 but et 4 assist cette saison).

La direction sportive rojiblanca a analysé les options pour des recrues au milieu de terrain et aurait coché le nom du Belge. Il a d'ailleurs été "scouté" à deux reprises - face à Dortmund et le Bayern - par les recruteurs madrilènes. Le directeur sportif Andrea Berta aurait d'ailleurs été convaincu par ses performances et ses capacités.

La situation que vit Stuttgart cette saison, avant-dernier de Bundesliga et en proie à des problèmes financier, le présente comme une option à portée de main. Sous contrat jusqu'en 2024, il pourrait partir pour environ 15 millions d'euros.

L'Atletico a également Boubacar Kamara (Marseille) et Mo Camara (Salzbourg) dans son viseur.