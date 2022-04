"A sa place, je réaliserais mon rêve"

L'avenir de Kyllian Mbappé est toujours en suspens.

Annoncé entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Kylian Mbappé (23 ans, 42 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison) a encore assuré récemment qu'il n'avait pas pris sa décision concernant son avenir. Dans un entretien accordé à Eurosport, l'ancien attaquant français Jean-Pierre Papin a glissé un conseil au Parisien pour l'aider à se décider.

"Si j'étais dans sa situation ? Je réaliserais mon rêve. Il ne faut jamais aller contre ses rêves, il faut y aller. Si c'est là qu'il veut aller, il faut qu'il y aille", a déclaré l'ancien joueur de l'OM, qui laisse donc entendre que le champion du monde 2018 devrait signer au Real Madrid, le club dont il rêve depuis tout petit.

Un conseil que "JPP" a d'ailleurs donné au père de l'attaquant parisien, Wilfrid Mbappé, la semaine dernière lors d'un match de charité avec le Variétés Club de France. "On a parlé très vite. Et je lui ai dit : 'si son rêve est d'aller au Real, il faut qu'il aille au Real, autrement il va le regretter toute sa vie'", a raconté celui qui avait quitté Marseille pour le Milan AC, l'un des clubs les plus prestigieux de l'époque, en 1992. Trente ans plus tard, Mbappé suivra-t-il les conseils du Ballon d'Or 1991 ? Réponse dans les semaines à venir.