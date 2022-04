Jorginho explique la raison pour laquelle il a raté le penalty provoqué par Lukaku

Le joueur italien de Chelsea a manqué un penalty important en fin de match face à West Ham (1-0).

Romelu Lukaku avait bien cru offrir à Chelsea les trois points de la victoire face à West Ham, après avoir provoqué l'exclusion de Dawson et un penalty à la 86e minute. Seulement, le tireur désigné à Chelsea, Jorginho, pourtant considéré comme l'un des meilleurs joueurs dans exercice, s'est loupé.

Dans des propos relayés par le Sun, le milieu de terrain italien a expliqué que la lenteur de la vérification de la phase par le VAR avait pu le déconcentrer.

"Ce genre de pression, surtout dans des matchs comme celui-ci, quand vous devez gagner et que c'est à la dernière minute, vous essayez d'isoler votre esprit de toute cette pression, même si c'est difficile. Et puis il y a le VAR, donc ça prend plus de temps, c'est plus difficile de rester concentré.Ce que vous devez faire et ce que j'essaie de faire, c'est d'isoler mon esprit de toute cette pression, et malheureusement, cette fois, ça n'a pas marché. Quand vous avez ce petit moment de doute, c'est généralement là que vous faites l'erreur. Peut-être ai-je eu trop de temps pour y réfléchir, je ne sais pas. Cette fois, ça s'est passé comme ça et je suis désolé. Je me sens mal parce que ce n'est pas un sentiment agréable."

Heureusement pour les Blues, Pulisic a marqué le but de la victoire en toute fin de match (90e).

Jorginho avait déjà raté deux penaltys cruciaux, chacun face à la Suisse, en éliminatoires de la Coupe du monde.