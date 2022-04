Tuchel ne pense qu'à Chelsea

L'ancien entraîneur du PSG se concentre sur son club malgré les problèmes entourant les Blues.

En attendant la vente du club, Chelsea se retrouve très sérieusement limité dans ses actions pour préparer la saison prochaine en raison des sanctions imposées par le gouvernement à l’actuel propriétaire Roman Abramovich (notamment l'interdiction de prolonger des contrats ou de recruter des nouveaux joueurs). Malgré ce contexte compliqué, l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel reste investi à 100%.

"Peu importe comment et quand la situation sera résolue, comment les choses se règleront à la fin, et à quel point nous pourrons être actifs sur le marché des transferts. A la fin, nous nous accrocherons et nous essaierons de tirer le maximum de l'équipe que nous avons", a assuré l’Allemand, lié jusqu’en juin 2024, face à la presse.