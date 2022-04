Tony Parker futur président de l'Olympique Lyonnais ?

Très proche du président de l'OL, l'ancien basketteur lui succédera-t-il à la présidence des Gones ?

Très proche de Jean-Michel Aulas, Tony Parker lui succédera-t-il à la présidence de l'Olympique Lyonnais ? "Lui succéder ? Pour l'instant, non. Jean-Michel est un ami de longue date, on est dans la même famille parce que OL Groupe a investi dans mes deux clubs de basket : ASVEL masculin et ASVEL féminin. Mais Jean-Michel est le président, il compte rester très longtemps. Moi, je suis là pour apprendre et j'ai de la chance d'avoir quelqu'un comme lui pour apprendre le business. Je pense que c'est le président qui a le plus réussi ces 30 dernières années. Ce qu'il a réussi à construire à Lyon, c'est très fort", a expliqué le quadruple champion NBA pour BFM Business.

"Le remplacer un jour ? On verra. Moi, je suis diversifié, dans plusieurs secteurs. L'éducation me tient à cœur avec mes différentes académies. Je n'investis pas que dans le sport", a conclu Parker.