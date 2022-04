László Bölöni a coaché le jeune Cristiano Ronaldo : "J'ai été pris pour un imbécile quand j'ai dit qu'il serait meilleur qu'Eusébio"

L'ancien entraîneur du Standard, de La Gantoise et de l'Antwerp a évoqué les débuts de Cristiano Ronaldo, à l'époque où il le coachait au Sporting Portugal.

Alors qu'il n'avait que 17 ans, Cristiano Ronaldo avait marqué un doublé lors de son premier match avec le Sporting Portugal contre Moreirense. Entraîneur du jeune prodige portugais à l'époque, László Bölöni avait alors directement vu l'énorme potentiel que possédait CR7 et avait dit au journaliste de L'Equipe Régis Dupond qu'un jour il dépasserait la légende du football portugais Eusébio (41 buts en 64 matchs avec le Portugal et Ballon d'Or 1965).

Dans un reportage réalisé par RMC Sport dédié à Cristiano Ronaldo, Bölöni a confié que son avocat l'avait appelé après cette déclaration au sujet de son joueur. "Mon avocat m'a appelé quand il a lu mes déclarations et m'a dit : 'Tu es fou ? Pourquoi tu dis de telles choses ? Eusébio, c'est comme Amália Rodrigues (une célèbre chanteuse de fado, ndlr). La reine du fado et le roi du football. Et toi tu le compares à un enfant ?'."

Et à cela Bölöni de répondre : "Oui, mais si tout se passe bien, cet enfant peut le dépasser".

Manifestement, la suite a donné raison à l'entraîneur roumain...