Bundesliga : Le Bayer Leverkusen fait la bonne opération, le RB Leipzig chute à l'extérieur

Deux matchs de la 32ème journée du championnat allemand avaient lieu ce lundi soir.

Bayer Leverkusen-Eintracht Francfort 2-0

Le Bayer Leverkusen s'est imposé face à l'Eintracht Francfort (2-0) avec deux passes décisives de Diaby pour Paulinho (18e) et Schick (51e). Les locaux sont désormais 3èmes avec 4 points d'avance sur le RB Leipzig 5ème. Francfort est 11ème.

Borussia Mönchengladbach-RB Leipzig 3-1

Dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions, le RB Leipzig perd du terrain après sa défaite au Borussia Mönchengladbach. Les locaux ont ouvert le score via Embolo (17e) avant de voir les visiteurs revenir eu score via Nkunku (36e), 1-1. C'est finalement Hofmann via son doublé (45e+2 et 77e) qui permettra aux siens de s'imposer à domicile. Mönchengladbach est 10ème.