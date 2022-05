Muleka serait pisté par un grand club de Ligue 1 !

L'attaquant congolais prêté par le Standard s'éclate en Turquie, à Kasımpaşa. Et ses performances n'auraient pas échappé à un nom ronflant du football français...

La résurrection de Jackson Muleka. En grande difficulté et non considéré à sa juste valeur selon lui au Standard, l'attaquant a retrouvé du temps de jeu et de fameuses sensations à Kasımpaşa, puisqu'il y a déjà inscrit 12 buts en 11 matchs.

Appartenant toujours au Standard, il est néanmoins très peu probable que son avenir s'écrive à Sclessin, lui qui ne garde pas forcément un bon souvenir du club et de ses dirigeants. Non, ce dernier pourrait s'écrire chez nos voisins français, où selon Foot Mercato l'Olympique lyonnais a coché son nom dans les possibles arrivées estivales.

Le club rhodanien aurait en effet supervisé Muleka lors du match contre Göztepe (2-3), et aurait été convaincu par la performance de celui qui ce jour-là avait inscrit un doublé.

Prêté sans option d'achat en Turquie et sous contrat jusqu'en 2024 avec le Standard, Muleka pourrait donc bien arriver chez les Gones dès cet été !