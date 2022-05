Leandro Trossard, le Seagull s'est réveillé

L'ancien de Genk et d'OHL s'est montré décisif ces dernières semaines à Brighton.

Dans nos Diables qui évoluent en Premier League, beaucoup pataugent (Lukaku, Lokonga, Benteke, Kabasele) ou soufflent le chaud et le froid (Tielemans), tandis qu'heureusement certains réussissent pleinement leur saison et se montrent indispensables au sein de leur formation (De Bruyne, Dendoncker).

Leandro Trossard, lui, semble s'être réveillé et est en pleine bourre.

A nouveau buteur ce week-end face aux Wolves à Molineux (0-3), l'ailier de 27 ans a montré sa palette technique avec un crochet dévastateur et son assurance devant le but, en attendant le moment parfait pour crucifier José Sa.

Depuis la fin de la trêve internationale, Trossard a été l'un des symboles d'un Brighton qui a retrouvé des couleurs, après une calamiteuse série de 6 défaites de rang. Comme si ce but contre le Burkina Faso au Lotto Park (3-0), où il a été l'un des meilleurs Diables sur la pelouse en distribuant aussi deux assists, l'avait complètement relancé.

Depuis, Trossard a marqué face à des cadors. Buteur d'abord, il a ensuite été impliqué sur le second but de Mwepu, qui l'avait assisté avant, pour venir à bout d'Arsenal. Face à Tottenham, Trossard a une nouvelle fois fait trembler les filets, cette fois-ci à la 90e minute. 3 buts en 4 matchs. La machine semble (re)lancée.

Car oui, à l'image de l'ensemble de l'équipe de Graham Potter, Trossard a vécu une longue période de disette. Auteur de 3 buts - dont deux en deux semaines, face à Newcastle puis Liverpool - et 1 assist entre septembre et novembre, le Belge va ensuite marquer face à Brentford (victoire 2-0 à la fin décembre) avant de progressivement s'éteindre.

Comme, au final, un peu tout Brighton. Entre la mi-février et le 9 avril - date de la victoire contre Arsenal - les Seagulls ne marqueront qu'à...1 seule reprise, en 7 matchs. Une véritable crise offensive (et défensive aussi, avec 13 buts encaissés durant cette période. Une série noire qui a bien failli compliquer la saison du club, alors 14e début avril.

Pas facile alors de tout le temps faire la différence au sein d'une attaque qui est la 16 du championnat. Pas facile non plus de distribuer des assists, lorsqu'autour de soi il n'y a pas vraiment d'attaquant de pointe - si ce n'est le meilleur buteur du club Neal Maupay, qui est dans le creux cette saison avec 8 buts et muet depuis la mi - février, ou Danny Welbeck qui est très loin de son niveau d'Arsenal. Au final, avec 7 buts, Trossard est le deuxième meilleur buteur de Brighton. Et il a choisi le meilleur moment pour soigner ses stats.

En espérant qu'il va continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de la saison. En juin, c'est la Ligue des Nations qui l'attend avec des Diables Rouges. S'il s'est déjà mis plusieurs fois en évidence sous cette vareuse par le passé, il a l'occasion de peut-être définitivement assurer sa place pour le Qatar - s'il y avait encore un doute à ce niveau-là.