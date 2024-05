🎥 Leandro Trossard confirme sa forme éblouissante, Arsenal tient le rythme de la course au titre

En ouverture de ce samedi de Premier League, Arsenal s'est imposĂ© contre Bournemouth et a maintenu la pression sur Manchester City en tĂȘte de la Premier League.

Entre les Coupes et l'Europe, le calendrier de la Premier League est un petit peu bouleversé. Arsenal disputait son 36e match de championnat, ce samedi, et en compte donc désormais deux de plus que Manchester City, qui jouera sur le coup de 18h30 contre Wolverhampton.

Quelques heures plus tôt, les Gunners avaient donc l'occasion d'accroitre encore un petit peu plus la pression sur le champion d'Europe en titre, en prenant provisoirement quatre longueurs d'avance.

La voie est montrée par Bukayo Saka, en fin de première période. Les Londoniens ont multiplié les occasions sans marquer, l'international anglais a mis les siens aux commandes, sur un penalty provoqué par Kai Havertz.

Leandro Trossard frappe encore, Arsenal maintient la pression sur Manchester City

Titulaire, Leandro Trossard est bien en jambes, et va se montrer. Vingt minutes avant le terme, c'est lui qui conclut un service de Declan Rice pour faire le break, et inscrire son onzième but de la saison en Premier League. Son huitième de l'année civile, déjà, rien qu'en championnat. Cette saison, Trossard compte seize buts, toutes compétitions confondues. Notre compatriote est sorti à la 82e minute, remplacé par Gabriel Martinelli.

La messe est dite, et le but annulé d'Antoine Semenyo pour les Cherries à un quart d'heure du terme ne va pas relancer la rencontre. Arsenal prend donc quatre points d'avance sur Manchester City, en attendant la rencontre des Skyblues, et a même pu compter sur Declan Rice pour inscrire un ultime but qui pourrait valoir son pesant d'or au décompte final, la différence des buts étant le premier critère de départage en cas d'égalité entre deux équipes. Liverpool, qui compte 35 matchs, est à huit longueurs des Gunners, et semble définitivement distancé.