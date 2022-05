🎥 La folie à Cologne une fois l'Europe assurée !

Malgré la défaite, le FC Cologne est assuré du top 7 et donc de l'Europe.

Drôles d'image après la défaite contre Wolfsbourg ce samedi : les supporters de Cologne ont... envahi le terrain pour fêter la qualification européenne. En effet, malgré la défaite, le FC Cologne est assuré du top 7 de Bundesliga. En cause, la défaite d'Hoffenheim contre le Bayer Leverkusen dans le même temps (2-4). Et même si Cologne a perdu des points importants dans la course au top 4, l'Europe est désormais assurée...