Ralf Rangnick voulait un attaquant, mais Manchester United a dit non !

À son arrivée à Manchester United, Ralf Rangnick était conscient des manquements offensifs de son noyau. Il a donc demandé à sa direction un transfert, mais le club a refusé.

Pour la saison prochaine, Manchester United devra se chercher un, voire deux attaquants de pointe, pour soutenir Cristiano Ronaldo dont le rôle n'est pas celui d'un pur 9. C'est ce que Ralf Rangnick a récemment souligné... mais aussi ce que l'entraîneur intérimaire avait réclamé à son arrivée. Pour Sky Sports, Rangnick a ainsi expliqué qu'il était conscient des problèmes offensifs du club, suite au départ d'Anthony Martial et aux problèmes judiciaires de Mason Greenwood.

"Il nous restait quatre jours et j'avais été informé des problèmes autour de Mason, du départ d'Anthony. J'étais donc conscient que nous risquions d'avoir des soucis car nous étions encore engagés dans trois compétitions - PL, FA Cup et Ligue des Champions", raconte Ralf Rangnick. L'Allemand avait même identifié des profils susceptibles de l'aider. "On m'a répondu à l'époque qu'il n'y avait pas de joueur sur le marché. Mais il y en avait quelques uns. Il y avait Luis Diaz qui a rejoint Liverpool, Dusan Vlahovic qui était encore à la Fiorentina, Julian Alvarez qui sera à Manchester City l'été prochain. Ce sont trois noms qui me viennent en tête spontanément".

Mais Rangnick se verra opposer une fin de non-recevoir de la part de sa nouvelle direction, et ce alors qu'il assume également un rôle de conseiller sportif. "J'ai parlé à la direction, j'ai dit que nous devrions au moins essayer, analyser si ce serait possible d'obtenir un joueur au moins en prêt. La réponse a été non. Je continue à croire que nous aurions dû essayer".