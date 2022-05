Le Club de Bruges suit un joueur du RB Leipzig

Le Club de Bruges fait partie des clubs qui suivent le milieu de terrain Caden Clark, selon les médias américains. Il est loué par le RB Leizpig aux New York Red Bulls, mais ceux-ci ne sont pas très satisfaits de lui.

Les deux clubs font partie du même groupe, bien sûr, et Clark a été formé à New York, mais Leipzig a rapidement vu quelque chose en lui et l'a acheté avant de le prêter immédiatement à New York. Depuis février, cependant, il n'a joué que trois matchs et Leipzig souhaite qu'il obtienne plus de minutes ailleurs.

Selon certains médias américains, le Club de Bruges est l'une des possibilités pour stabiliser le milieu de terrain américain de 18 ans. Il a encore un contrat jusqu'en 2025 à Leipzig. Clark peut jouer en tant que milieu de terrain offensif ou sur les deux flancs.