Défaite sur le fil pour Reims, avec Faes et Foket

Les Rémois ont été surpris en fin de match (1-2).

Zeneli avait ouvert le score à la 28e pour Reims, qui pensait bien jouer un mauvais tour à Lens. Mais les Sang et Or ont renversé la situation, via d'abord Sotoca en entame de seconde mi-temps puis un but à la 90e+2 de Fofana.

Faes et Foket ont joué l'intégralité de la rencontre. Lens est 7e et toujours dans la course pour l'Europe. Reims est 12e.

Angers a enfoncé Bordeaux (4-1) et Clermont a arraché une victoire très importante (2-1) face à Montpellier.