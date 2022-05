Lyon serait attentif à la situation de Christophe Galtier

La première année du coach à Nice est plutôt mouvementée.

Parti du LOSC l'an dernier après avoir gagné la Ligue 1, Christophe Galtier éprouve des difficultés à l'OGC Nice. Battu par Nantes en finale de la Coupe de France, le Gym a également perdu des plumes en championnat et n'est pas assuré de finir européen.

C'est pour cette raison que, selon Foot Mercato, L'OL serait attentif à la situation du coach. Les Gones ont vécu une saison difficile sous Peter Bosz, éliminés d'Europa League et sortis de la course à l'Europe en championnat. Pourquoi pas, alors, retenter sa chance avec Galtier, lui à qui le projet lyonnais avait été proposé l'an dernier dans un restaurant de la ville ? Ce dernier, dont le moral ne serait pas au plus haut cette saison, plairait encore beaucoup aux dirigeants du club, mais également à plusieurs formations étrangères.