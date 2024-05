Décevant depuis son départ du Standard, Michel-Ange Balikwisha répond aux critiques et se compare...à un joueur d'Anderlecht

Demain, l'attention se portera sur Michel-Ange Balikwisha pour tenter de faire la différence contre l'Union en finale de la Coupe. Considéré par certains comme le joueur le plus créatif de l'Antwerp, l'ancien du Standard ne parvient pas à faire l'unanimité depuis son départ du Standard.

Le jeune attaquant de 22 ans a marqué 9 buts et délivré 8 passes décisives cette saison en 40 matchs. Pas assez ? "Je ne suis pas du tout d'accord", a-t-il répondu dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws. "Je pense que je fais du bon travail. Je pense que, après Vincent Janssen, je suis l'un des joueurs les plus influents pour l'Antwerp."

"Il ne faut pas oublier que j'ai été blessé pendant un certain temps. Cela a freiné ma progression. J'étais alors dans une bonne dynamique. Si cela n'était pas arrivé, mes statistiques auraient été encore meilleures. Le but que j'ai marqué dimanche dernier contre le Club, j'espère qu'il va me relancer."

Michel-Ange Balikwisha répond aux critiques

Au Standard, il a déjà marqué 9 buts en championnat, mais il estime que c'était différent. "À l'époque, j'avais un rôle différent sur le terrain et surtout : j'avais moins de tâches défensives."

Son entraîneur Mark van Bommel lui demande de couvrir tout le flanc. "Si on regarde la Jupiler Pro League, je pense être l'un des seuls ailiers qui peut attaquer, défendre à haute intensité et être décisif pendant 90 minutes."

"Connaissez-vous un attaquant avec les mêmes statistiques que moi qui défend également toujours ? Andreas Skov Olsen ? Il ne défend pas toujours. Anders Dreyer ? Peut-être. Les gens peuvent dire que Balikwisha n'est pas en forme, cela ne me dérange pas tellement. Mais on ne doit pas se focaliser uniquement sur les statistiques - bien qu'elles soient importantes."