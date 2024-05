Anderlecht confronté à des absences majeures : Brian Riemer a déjà pris des décisions !

Anderlecht a reçu de très mauvaises nouvelles ce mardi. Jan Vertonghen sera absent pour au moins deux matchs, et il est probable que la saison de Majeed Ashimeru soit finie. Afin de clarifier la situation le plus rapidement possible, Brian Riemer a déjà pris quelques décisions.

Anderlecht va jouer samedi soir contre Genk avec Frederico Gattoni aux côtés de Zeno Debast. Il y avait aussi la possibilité de déplacer Thomas Delaney en défense, mais cela n'a jamais été une option. Le Danois commence en effet à retrouver sa meilleure forme au milieu de terrain et Riemer ne veut pas y toucher. Gattoni s'en est également très bien sorti contre l'Union, un adversaire avec des attaquants difficiles à tenir. L'Argentin a été recruté pour jouer ce rôle de second couteau, qu'il remplit à merveille pour l'instant. Verschaeren et Leoni utilisés comme jokers Le remplacement de Majeed Ashimeru au milieu de terrain est un peu plus compliqué. En fait, Brian Riemer voudrait y placer Yari Verschaeren car il a besoin d'un milieu de terrain plus offensif et capable de conserver le ballon, mais... Verschaeren a manqué sept matchs en raison de sa blessure aux ischio-jambiers et n'a pas suffisamment de rythme de jeu. Cela s'est également ressenti lors de son entrée en jeu contre l'Union. Le staff travaille sans relâche à sa remise totale en forme, mais il est très probable que Riemer opte pour une autre solution. Stroeykens sera probablement ramené au centre et Amuzu aura peut-être sa chance de commencer le match ce samedi. Théo Leoni et Verschaeren seront alors utilisés comme jokers.