Le fameux coup de pression de l'entraîneur de la Fiorentina avant le retour contre le Club de Bruges

Le Club de Bruges accueille la Fiorentina ce mercredi soir en demi-finales retour de la Conference League. Les Italiens s'étaient imposés sur le score de 3-2 à l'aller.

Le Club de Bruges veut forcer l'exploit. Les Blauw en Zwart peuvent écrire l'Histoire en cas de qualification ce mercredi. A la clé, il y a la finale de la Conference League.

Battu dans les dernières minutes lors du match aller (3-2), le Club de Bruges voudra bénéficier du soutien d'un stade Jan Breydel plein à craquer.

Rien ne sera facile face à la Fiorentina, c'est certain. D'ailleurs, le coach de la Viola Vincenzo Italiano avait envoyé un message fort en changeant quasi-totalement son effectif lors de la rencontre perdue ce dimanche sur le terrain de l'Hellas Vérone. Histoire d'être frais pour ce mercredi.

En conférence de presse, Italiano a de nouveau prévenu le Club de Bruges : ils ne vont rien lâcher. "Nous commençons avec une petite avance. Mais ne vous y trompez pas : nous devrons rester concentrés à chaque seconde. Les détails feront la différence, comme nous l'avons vu lors du match aller. Mais si nous apportons plus de qualité et de concentration, la finale devrait être possible. A la fin du mois, nous voulons ramener une coupe à la maison."

Italiano s'est également permis de mettre un petit coup de pression bien placé au Club de Bruges. "(Au match aller), le Club a plus ou moins joué comme nous l'attendions. Nous savons qu'ils ont besoin de marquer et que c'est à eux de forcer quelque chose."