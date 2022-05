Romelu Lukaku encore buteur, Chelsea s'impose sur la pelouse de Leeds

Les hommes de Thomas Tuchel sont très près de valider leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Derrière le mano à mano qui oppose Liverpool et Manchester City en tête de la Premier League, Chelsea poursuit son petit bonhomme de chemin à la troisième place. Les hommes de Thomas Tuchel, avec un Romelu Lukaku titulaire et buteur pour la deuxième fois consécutive, s'imposent 0-3 sur la pelouse de Leeds United. Après ses deux buts inscrits ce week-end face à Wolverhampton, notre Diable Rouge a inscrit le troisième but des siens ce soir au terme d'un joli solo dans la défense de Leeds et peut être crédité d'un bon match. C'est Mason Mount et Christian Pulisic qui ont inscrit les deux premiers buts des Blues et qui permettent presque aux pensionnaires de Stamford Bridge de valider leur billet pour la prochaine Ligue des Champions. Il reste deux rencontres à disputer pour Chelsea, qui compte huit points d'avance sur Tottenham qui compte un match de moins. Il ne manque donc plus qu'une unité aux hommes de Thomas Tuchel pour valider leur place en Ligue des Champions. Une unité, sauf si Tottenham ne réalise pas le sans-faute pour terminer le championnat, bien évidemment. Dans le bas du classement, Leeds continue de s'enliser.