Bosz réagit à son tour aux rumeurs de flatulences de Marcelo: "C'est quoi cette connerie?"

C'est la drôle d'histoire de la semaine chez les Gones.

Mardi, le quotidien L'Equipe a annoncé que l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais Juninho avait écarté l'ex-défenseur central des Gones Marcelo (34 ans, 9 matchs en L1 cette saison) en raison d'une histoire de flatulences dans le vestiaire en août dernier. Après le démenti des deux Brésiliens, l'entraîneur de l'OL Peter Bosz a également nié cette version des faits.

"J'ai lu ça et je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi cette connerie ? Est-ce qu'on vire un joueur pour cette raison ?'. Il n'a pas fait ça, ce n'est absolument pas ça. J'étais là dans le vestiaire. Je ne comprenais pas tout, c'était au début de saison. Mais péter, ça je comprends, et ce n'est pas ça, ce sont des conneries", a assuré le technicien néerlandais devant les médias ce jeudi.