Premier League : Cristiano Ronaldo élu joueur du mois d'avril

Cristiano Ronaldo (24 buts cette saison, 18 en championnat) a été élu joueur du mois d'avril en Premier League, après avoir déjà reçu cette disctinction en septembre.

Elu joueur du mois d'avril également à ManU - pour la 4e fois, la 2e consécutive, CR7 a inscrit pas moins de 5 buts en 4 matchs lors de cette période.

Au total, le Portugais a maintenant remporté 6 fois ce titre, ce qui lui permet d'égaler Steven Gerrard, et de pointer à seulement une unité du record actuel, détenu conjointement par Sergio Aguero et Harry Kane.

Cristiano Ronaldo is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for the second time this season 💫#PLAwards | @Cristiano | @ManUtd pic.twitter.com/lkryrExtoD