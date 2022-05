La Salernitana continue sa mission sauvetage

En match avance de la 37ème journée de championnat, la Salernitana continue de grappiller.

La Salernitana va-t-elle se sauver dans les dernières semaines de cette saison 2021-2022 de Serie A? Ce serait incroyable mais c'est tout à fait possible. En effet, ils sont non seulement en dehors de la zone rouge (devant Cagliari, Genoa et Venezia) mais les coéquipiers de Ribery (suspendu ce samedi) continuent de prendre des points.

Ce samedi, c'est un point qu'ils ont ramené d'Empoli, grâce à un nul (1-1), et auraient pu en prendre trois su Perotti n'avait pas manqué un penalty en fin de match. Leur total est maintenant de 31 unités, soit 2 de plus que la Genoa (qui se déplace à Naples). La fin de saison sera remplie de suspense.