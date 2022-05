L'heure du choix pour Christian Eriksen : "Je sais combien jouer la Ligue des champions est magnifique"

Le Danois est un joueur convoité.

Christian Eriksen est de retour. Une fois le feu vert des médecins, le Danois a pris le temps de travailler pour revenir à son meilleur niveau sans brûler les étapes.

Et après une belle saison à Brentford qui lui a permis de se relancer, le voilà désormais convoité et face à un choix difficile pour sa prochaine destination.

Un élément pourrait faire pencher la balance : il aimerait jouer à nouveau en Ligue des champions.

Eriksen a déjà reçu une proposition de Brentford mais d'autres clubs l'ont également contacté : "J'ai plusieurs options mais je n'ai pas encore fait de choix. Il faut que ce soit un club qui me convienne bien, à moi et à ma famille", a expliqué le Danois sur Viaplay.

"La Ligue des champions est un élément que je prends en compte dans ma décision. Sur le plan sportif, j'aimerais vraiment à nouveau la disputer car je sais combien elle est magnifique à jouer. Mais ce n'est pas non plus l'élément le plus important."