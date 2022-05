Philippe Clément proche de ponctuer la saison en beauté : "On a une grande finale samedi"

L'ASM a été renversant face à Brest hier soir.

Les Monégasques se sont imposés face à Brest au terme d'une partie folle, et ont profité de la défaite marseillaise pour s'emparer de la deuxième place.

"Nous n'avons pas bien commencé, les joueurs étaient trop crispés. Ce n'était pas facile après avoir encaissé deux buts en première période. Mais nous avons eu une bonne réaction, il y a quelques mois en arrière avec ce genre de scénario nous aurions perdu le match. Aujourd'hui, nous sommes bien restés dedans et nous y avons cru. En plus nous avons gagné et nous méritons de gagner", a expliqué Philippe Clément en conférence de presse.

Le Belge et ses troupes devront toutefois terminer le boulot samedi prochain : "Nous avons encore une grande finale à gagner samedi. On n'aura rien à perdre cette fois. On devra jouer à fond et aller chercher la victoire."

Monaco se déplacera à Lens samedi prochain pour la dernière journée, alors que Marseille accueillera Strasbourg.