Démenti pour Lionel Messi

L'Argentin a été cité du côté de Miami.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, l'attaquant Lionel Messi (34 ans, 25 matchs et 6 buts en L1 cette saison) va, sauf surprise, poursuivre son aventure dans la capitale française la saison prochaine. Et ensuite ? Ce mardi, un média américain annonçait que l'Argentin était en passe d'acquérir 35% des actions de l'Inter Miami et disposait d'un accord pour s'engager avec la franchise de Major League Soccer en 2023. C'est faux, affirme l'entourage du Parisien.

Contacté par le quotidien catalan Sport, le clan Messi a démenti l'information concernant le rachat des parts de l'Inter Miami et fait savoir que, pour l'heure, "la Pulga" n'a pas encore défini son avenir au-delà de 2023. En conséquence, l'ancien Barcelonais ne s'est engagé auprès de personne en vue d'une future collaboration.