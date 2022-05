Le PSG va tenter le tout pour le tout pour Mbappé

Le joueur est actuellement à Doha.

En marge de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche, Kylian Mbappé (23 ans, 45 matchs et 36 buts toutes compétitions cette saison) a annoncé que son choix pour son avenir est "quasiment" fait. Il pourrait l'être définitivement dans les prochaines heures. En effet, le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano annonce qu'une réunion finale doit avoir lieu ce mardi entre l'attaquant du Paris Saint-Germain et son clan après son retour du Qatar, où le PSG effectuait une mini-tournée promotionnelle. A l'issue de cette réunion, le champion du monde aura sans doute pris sa décision et choisi le club où il poursuivra sa carrière.

Notre confrère ajoute que le Real Madrid est "plus confiant que jamais". Les dernières informations venues d'Espagne et d'Angleterre ont confirmé que la tendance est à un départ de l'ancien Monégasque vers la capitale espagnole. Mais rien n'est encore signé et le PSG va tenter jusqu'au bout de convaincre sa star de rester cet été.