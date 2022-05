Diablotins : la sélection pour le dernier match de qualifications

La Belgique, déjà assurée de participer à l'Euro 2023 chez les U21, jouera un dernier match le 5 juin à Saint-Trond face à l'Ecosse.

Le sélectionneur Jacky Mathijssen a fait notamment appel pour la première fois à Roméo Lavia (Manchester City). A noter également la présence de Johan Bakayoko (PSV Eindhoven).

Last 🕺 of this campaign #U21EURO #BELSCO pic.twitter.com/tH0wENzyZF