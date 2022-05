Dans l'ombre de Navas et Donnarumma, le n°3 du PSG quitte le club

Il n'aura pas pu porter les couleurs du Paris Saint-Germain une seule fois, mais aura vécu une belle histoire. Alexandre Letellier quitte le club.

Alexandre Letellier (31 ans) avait rejoint le PSG il y a deux ans, en provenance d'Orléans et un peu à la surprise générale. Formé au club, il savait qu'il ne jouerait probablement pas une minute. Cette saison, Letellier était doublure de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas et n'aura pas joué, comme la saison passée.

En fin de contrat, il quitte donc "son" PSG, après avoir déjà prolongé d'un an l'été dernier. Peut-être, pour le symbole, Mauricio Pochettino lui offrira-t-il du temps de jeu ce dimanche, mais on en doute...