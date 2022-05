Wouter Vrancken donne les raisons de son départ de Malines

Wouter Vrancken ne sera plus sur le banc de Malines la saison prochaine et il semblerait bien y avoir une raison personnelle à cela.

Malines est à la recherche d'un nouvel entraîneur après que Wouter Vrancken a annoncé qu'il opterait pour une autre mission la saison prochaine. On ne sait pas encore où cela se passera, bien que l'on parle de plus en plus d'une signature à Genk.

"Il est maintenant temps de se séparer d'un commun accord. Le conseil d'administration disait toujours : 'Wouter, tu dois devenir le Francky Dury de Malines'. Ils voulaient me garder à bord pendant dix ans ou plus", explique Vrancken à Het Laatste Nieuws.

"Mais regardez comment Dury a quitté Zulte Waregem. Je ne veux vraiment pas ça. Si je croise Frank (Lagast, ndlr) ou Tom (Caluwé, ndlr), j'ai envie de pouvoir boire un verre avec eux. Je veux garder mon lien fort avec les supporters pour toujours. C'est pourquoi je préfère partir quand ça allait bien."

Car Malines doit changer de toute urgence, selon Vrancken. "Les infrastructures et le centre de formation doivent être renouvelés, par exemple. Je comprends qu'il y a des limites. Mais le club peut encore faire beaucoup de progrès. Ça marchera. Je me demande juste quand."