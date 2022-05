Zidane se réjouit de la qualification de l'OM en Ligue des Champions

Deuxièmes de Ligue 1, les Marseillais ont validé leur ticket pour la C1.

La qualification en Ligue des Champions était un objectif pour l'OM. Après sa victoire sur Strasbourg (4-0), le club phocéen a validé sa seconde place au classement général et a résisté au retour du Monaco de Philippe Clement, qui a partagé (2-2) face à Lens

Interrogé au micro de La Provence, l'enfant de la cité marseillaise Zinédine Zidane s'est réjouit de cette qualification européenne. "Je suis ravi. Quand on est supporter de l'OM, on l'est toujours et donc je suis ravi de cette qualification directe pour la Champions League. Ca s'est fait dans les dernières minutes. Ca aurait pu être Monaco. Puis je suis content pour Marseille que ce soit eux, parce qu'on sait que ça règle pas mal de choses quand on se qualifie directement pour la Champions League."