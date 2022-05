Arthur Theate en Serie A, l'adaptation éclair

Une saison seulement après son arrivée à Bologne, le défenseur s'est déjà installé comme un taulier.

Lorsque Theate arrive à Ostende après avoir rongé son frein chez les jeunes de Genk et du Standard, peu pensent qu'il pourrait exploser de la sorte. Peu connu du grand public, le natif de Liège se voit enfin recevoir sa chance de la part d'Alexander Blessin. La suite ? Aux côtés d'Hendry, Tanghe et Bataille, Theate enchaîne les titularisations, inscrit 5 buts et se révèle comme l'un des très grands artisans de la superbe 5e place des Côtiers. Comme il le disait au Nieuwsblad, "le Standard ne voulait plus de moi.... Ils n'avaient aucun projet pour moi (...) Je pensais que j'avais les qualités pour réussir à Liège aussi. Certaines personnes en ont décidé autrement. Un mal pour un bien quand on voit où je suis maintenant."

Parce que oui, la belle histoire ne fait que commencer. Lorsque qu'un club du Big 5, Bologne, 7 fois champion d'Italie, décide de s'intéresser à lui et de lui proposer le saut dans le grand bain après seulement une seule saison chez les pros, Theate ne se pose pas de questions et signe des deux mains. Déjà, une véritable preuve d'audace, d'ambition. Le garçon n'a pas froid aux yeux et cela va lui réussir.

Très vite, il devient indispensable

La ville rouge voit donc débarquer pour 6 millions d'euros un jeune défenseur belge avec seulement une saison en pro dans les pattes en guise d'expérience. Et alors que, une nouvelle fois, très peu l'attendent, il surprend et s'installe très vite au sein de la défense bolonaise. S'il est buteur lors de sa première montée au jeu (face à l'Inter, défaite...6-1), son entraîneur Siniša Mihajlović décide de le titulariser au centre d'une défense à 3 aux côtés du briscard Medel et de Soumaoro, le 3 octobre lors de la réception de l'ancien club du coach serbe, la Lazio. Une première, où le jeune de 21 ans résiste aux assauts des Pedro, Felipe Anderson ou Sergei Milinkovic-Savic, inscrit un but et délivre un assist. Ca y est, la Serie A n'a pas mis beaucoup de temps à découvrir Arthur Theate.

Entre ses premières apparitions - convaincantes - chez les Diables Theate apprend la dure vie de la Serie A. Au sein d'une équipe qui n'est pas habituée à jouer un rôle d'avant-plan, il s'adapte en tant que DC alors qu'il est habitué à jouer à gauche, s'installe comme un taulier et démontre des qualités propres à celle d'un défenseur moderne. Solide, tout simplement.

Du chemin à parcourir

Malgré ses 2426 minutes disputées cette saison, Theate s'est plusieurs fois attiré les foudres de son coach. Titulaire indiscutable jusqu'en mai, il a ensuite été sorti après 34 minutes face à Venezia (défaite 4-3). Une décision expliquée par Mihajlović après qu'il l'ait à nouveau remplacé au terme de la première mi-temps la semaine d'après, face à Sassuolo. "Je peux comprendre la colère lors d’un changement prématuré mais ce qui ne doit jamais se perdre, c’est le respect. Arthur Theate est sorti sans saluer et nous nous sommes expliqués. Il peut devenir très fort mais il doit rester plus calme. Lors du match contre Venezia, j’ai décidé de remplacer Arthur Theate car je voulais changer mon système mais j’aurais pu changer n’importe quel joueur. Contre Sassuolo je l’ai changé car c’était le plus mauvais sur le terrain, c’était le défenseur le moins attentif de tous."

Attention donc à ne pas perdre sa concentration. Les Diables et la Ligue des Nations arrivent bientôt, et même si selon Mihajlović son joueur semble "moins concerné" depuis qu'il a honoré ses premières caps avec les A, Theate doit encore prendre énormément d'expérience, pour le bien de notre équipe nationale que l'on sait en pénurie de jeunes défenseurs.

Même si cela pourrait paraître alléchant de retenter le coup du transfert après une saison en cédant aux sirènes de la Juventus, l'AS Roma ou l'AC Milan de Saelemaekers, attention non plus à ne pas brûler les étapes. Des talents comme Theate, on en aura grandement besoin à l'avenir...