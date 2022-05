Diego Carlos signe à Aston Villa

À 29 ans, Diego Carlos va découvrir la Premier League. Le défenseur central brésilien s'est en effet engagé définitivement avec Aston Villa. Les Villans ont confirmé avoir trouvé un accord avec Séville, le joueur doit désormais rejoindre l'Angleterre où il passera sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat.

Arrivé en Europe via le Portugal et Estoril, Diego Carlos était ensuite passé par le FC Nantes, où il est resté trois ans, avant de rejoindre Séville en 2019. Avec Séville, il a disputé 136 rencontres, inscrit 6 buts et remporté l'Europa League en 2020.

Aston Villa can confirm the club has reached an agreement with Sevilla FC for the transfer of Diego Carlos for an undisclosed fee.