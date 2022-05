La Serbie et le Portugal complètent le dernier carré de l'Euro U17

La Belgique avait loupé de justesse sa qualification pour les quarts de finale de l'Euro U17, un seul de ses deux bourreaux verra le dernier carré de la compétition. L'Espagne avait copieusement dominé le groupe des U17 belges, elle est tombée face au Portugal en quart de finale.

Alfonso Moreira avait inscrit le premier but de la rencontre, à la neuvième minute. L'Espagne avait égalisé grâce à Javier Bonar Franco, mais Rodrigues a inscrit le but de la victoire pour la Seleçao à l'heure de jeu (2-1).

La Serbie était passée devant la Belgique en phase de poules, à la faveur d'un penalty obtenu et transformé dans les dernières minutes du dernier match de poules, elle continue son aventure. Les Serbes ont dominé le Danemark grâce à des buts de Jan-Carlo Simic et Jovan Milosevic (1-2).

En demi-finale, la Serbie sera opposée aux Pays-Bas et le Portugal se mesurera à la France. Les demi-finales seront jouées dimanche, la finale est programmée mercredi prochain.

We've now got our #U17EURO semi-final line-up



🇳🇱 Netherlands 🆚 Serbia🇷🇸

🇫🇷France 🆚 Portugal🇵🇹



