Gattuso bientôt de retour sur un banc...en Liga ?

Sans club depuis son aventure sur le banc de Naples, Ringhio pourrait découvrir un nouveau championnat.

Qui pour redonner le prestige, ou au moins la "niaque" au FC Valence ? Club historique du paysage foot espagnol, les Ches n'en finissent plus de décevoir et ne participeront pas à une compétition européenne la saison prochaine.

Le propriétaire du club, Peter Lim, a décidé de changer de direction technique et de ne pas poursuivre avec Pepe Bordalas. Les regards seraient alors tournés vers...Gennaro Gattuso, annonce Sky Sports. Les contacts entre celui qui est agent libre depuis un an et le board espagnol auraient été facilités par le célèbre agent Jorge Mendes. Les négociations avanceraient bon train et l'Italien pourrait arriver très prochainement. Il deviendrait ainsi le 3e coach transalpin de l'histoire du club, après Ranieri et Prandelli.