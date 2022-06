Newcastle met la main sur la pépite du Stade de Reims !

Il va découvrir la Premier League dans un club ambitieux.

Newcastle revient à la charge pour Hugo Ekitike (19 ans, 26 matchs et 11 buts toutes compétitions cette saison). En échec sur ce dossier l'hiver dernier, le club anglais a formulé une nouvelle offre pour le prometteur attaquant rémois. Et Reims a accepté cette proposition ! Selon RMC Sport et Foot Mercato, les deux clubs ont trouvé un accord pour un transfert de 36 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus.

De son côté, le journaliste spécialiste des transferts Fabrizio Romano révèle que le jeune joueur s'est déjà entendu avec les Magpies sur un contrat de cinq ans. A priori, Ekitike devrait donc quitter la France cet été pour rejoindre le nord de l'Angleterre.