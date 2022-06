Mauricio Pochettino s'accroche à son poste : "Chaque semaine, on me vire"

Alors que son départ est attendu, l'entraîneur argentin reste optimiste concernant son futur au Paris Saint-Germain

Interrogé par la chaine catalane Esport3 sur son avenir, Mauricio Pochettino s'accroche à son poste. "Il me reste une année de contrat et il y a beaucoup de rumeurs. Chaque semaine, on me vire. Le PSG suscite ce genre de choses. Le club essaie de se réinventer. Le président va bientôt expliquer son nouveau projet, mais je suis calme", assure le technicien argentin.

"Pour arriver sur le banc du PSG, tu dois être un grand entraîneur, mais après un an et demi, je crois que je suis l'un des meilleurs. Diriger un vestiaire avec autant de stars a été une expérience d'apprentissage quotidienne. Nous étions à deux doigts d'éliminer Madrid, comme Chelsea, City et Liverpool. Nous sommes passés par là. Je pense que nous étions bien supérieurs, mais il nous a manqué la touche finale."

Malgré son optimisme, Pochettino est bien proche d'un départ et le PSG pense à Christophe Galtier pour le remplacer