Wouter Vrancken : "Genk est l'étape idéale pour moi"

16 ans après sa présentation en tant que joueur, Wouter Vrancken est de retour chez les Limbourgeois. L'ancien coach du KV Malines aura la dure tâche de relancer Genk la saison prochaine.

Wouter Vrancken a été officiellement présenté en tant que nouveau T1 du Racing Genk ce mardi après-midi. Le Limburgeois a fait une très bonne impression. "Je suis extrêmement fier et heureux d'être entraîneur ici. J'ai toujours eu une bonne relation avec les supporters et j'ai revu de nombreux visages familiers. La volonté de m'avoir absolument ici m'a convaincu. Je considère Genk comme l'étape idéale pour moi : un grand club, avec de grandes ambitions, mais en même temps aussi avec un caractère familial. Je sais ce que les fans attendent des joueurs. De plus, je trouve que c'est un beau défi de travailler avec les jeunes. Nous essaierons d'en tirer le maximum avec les jeunes qui sont déjà là et ceux qui sont encore à venir. Je suis très impatient de commencer", a conclu Wouter Vrancken.

Dimitri de Condé, responsable du football au Racing, a également expliqué la nomination de Wouter Vrancken. "Nous avons beaucoup de qualités, mais nous n'avons pas vu d'équipe la saison dernière. Ce sera notre plus grand défi. Nous devons en faire une équipe le plus vite possible, alors beaucoup de choses sont possibles", a commenté de Condé, qui voit en Vrancken l'atout pour emmener l'équipe au niveau supérieur. "Wouter était déjà sur notre liste, mais le timing - pendant la saison - n'était jamais au top. Il connaît le Limbourg et le club, ce qui n'est pas sans importance. Wouter parle le néerlandais, ce qui est important dans ce club pour créer des liens entre les gens. De plus, Wouter a prouvé au KV Malines qu'il pouvait apporter de la stabilité. Et c'est une chose dans laquelle nous n'excellons pas."

"Le 'chemin' est aussi important pour Wouter. L'adversaire vient souvent ici pour 'creuser', nous avons besoin de quelqu'un qui peut trouver des solutions. Wouter a prouvé qu'il en était capable", a conclu de Condé.