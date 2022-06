Record du Monde ? Un entraîneur italien quitte son équipe...pour la 8e fois !

Une surprise ? Pas vraiment. Nicolo Napoli, entraîneur italien de 60 ans, vient de quitter son poste d'entraîneur du FCU Craiova, pensionnaire de première division roumaine, pour la... 8e fois. Après avoir rejoint le club pour la première fois en 2003, l'entraîneur transalpin n'a cessé de faire des allers-retours durant l'intégralité de sa carrière. Lors de sa dernière nomination en janvier dernier, Nicolo Napoli avait d'ailleurs été accueilli par des supporters mécontents à l'aéroport. La raison de son départ ? La direction du FCU Craiova désirait implanter une clause dans son contrat stipulant que l'entraîneur devait impérativement figurer dans le top 8 après dix journées de championnat. Cette saison, son équipe a terminé à la douzième place du championnat et a accompli haut la main l'objectif du début de saison ; le maintien.

En tout, Napoli n'est jamais resté plus d'un an et demi, depuis son premier mandat démarré en décembre 2003. Une relation de "je t'aime moi non plus" comme la Roumanie en a le monopole.



Vraiment un coach avec des idées claires au demeurant. Jamais compris sa carrière. pic.twitter.com/12buZh9TaS