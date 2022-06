L'arrivée de Hans Cornelis signifie la fin pour Urbain Spaenhoven à Lokeren-Temse : "Sa situation a pris en otage l'avenir du club"

La semaine dernière, Hans Cornelis a été présenté comme T1 de Lokeren-Temse. Le pensionnaire du Daknam a attendu pendant des semaines une réponse décisive concernant le diplôme EVC d'Urbain Spaenhoven, mais ont finalement dû prendre une décision.

Le 20 mars dernier arès un match de championnat, Lokeren-Temse annonce de manière surprenante qu'Urbain Spaenhoven, qui avait succédé à Chris Janssens seulement quatre mois plus tôt, n'était plus l'entraîneur principal. La raison : l'expérimenté Anversois n'a pas pu présenter le bon diplôme à la commission des licences, ce qui mettait en péril sa licence pour la saison prochaine.

Spaenhoven, qui travaille sur un projet EVC (Erkenning voor eerder Verworven Competenties), était convaincu que cela équivaudrait à un diplôme A de l'UEFA, et qu'il aurait donc les papiers nécessaires. La Royal Belgian Football Association a toutefois maintenu sa position : un diplôme de l'EVC est bien assimilé à un diplôme de l'UEFA A, mais uniquement lorsque le cours est terminé. En d'autres termes, un entraîneur qui s'entraîne actuellement pour l'UEFA A peut être T1 en D2 Amateurs, mais pour les entraîneurs qui suivent la voie EVC, cela ne s'applique pas.

"Toute cette agitation nous a coûté la promotion"

A la fin du mois d'avril, Urbain Spaenhoven a tenté sa chance à domicile en procédure sommaire, en vue de la phase finale (début mai). Un temps précieux et il a fallu faire une croix sur la montée en Nationale 1. Lokeren-Temse n'était pas satisfait de la situation. Le club de Flandre Orientale voulait poursuivre avec Spaenhoven, mais la semaine dernière, elles ont pris la décision finale : Hans Cornelis est le nouveau T1, Spaenhoven a dû quitter le Daknam.

"Sa situation a pris en otage l'avenir du club"

Steve De Proost est agacé par toute cette affaire. Le directeur sportif de Lokeren-Temse a fait preuve de patience, mais n'a pas eu d'autre choix que de changer de cap. "L'intention était qu'Urbain Spaenhoven reste notre entraîneur. De préférence la saison dernière lors du tour final, et certainement la saison prochaine. Mais la procédure de référé prend plus de temps que prévu... J'ose dire que toute cette agitation a pu nous coûter la promotion. Lorsqu'il n'y avait toujours pas de clarté concernant Urbain à la fin du mois de mai, nous avons prudemment commencé à parler à d'autres entraîneurs. Toujours en communiquant clairement qu'Urbain était notre premier choix. La semaine dernière, nous avons dû nous décider et nous avons choisi Hans Cornelis avec conviction. La procédure d'Urbain a pris en quelque sorte en otage l'avenir du club. On m'a dit qu'il ne pourra pas obtenir son diplôme avant octobre au plus tôt."