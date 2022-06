Un nouvel entraîneur pour Amadou Onana et le LOSC ?

Dixième de Ligue 1 cette saison, le LOSC va changer d'entraîneur afin de retrouver les sommets du football français.

Cela semble de plus en plus clair, Jocelyn Gourvennec ne sera plus l'entraîneur d'Amadou Onana et de Lille la saison prochaine. Malgré un encourageant huitième de finale de Ligue des Champions, la dixième place en Ligue 1 ne suffit pas du tout pour répondre aux attentes de la direction. Selon RMC Sport, c'est Paulo Fonseca qui va le remplacer. L'entraîneur de 49 ans est libre de tout contrat depuis son départ de l'AS Roma il y a un an.

Cela pourrait reconsidérer la suite de la carrière d'Amadou Onana qui, frustré par les choix tactiques et d'alignement de Gourvennec, pourrait quitter le club et rejoindre l'AS Monaco de Philippe Clément. En effet, le néo-Diable Rouge a souvent été utilisé dans une position qui est loin d'être la sienne, celle de milieu défensif. L'entraîneur portugais parviendra-t-il à faire changer d'avis le joueur de 20 ans ? Réponse dans les prochaines semaines.