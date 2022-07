Renato Sanches a tranché pour son avenir

Le Portugais veut rester en Ligue 1.

Longtemps attendu au Milan AC, Renato Sanches (24 ans, 25 matchs et 2 buts en L1 pour la saison 2021-2022) est annoncé depuis plusieurs jours au Paris Saint-Germain. Emballé par la perspective de retravailler avec Christophe Galtier et Luis Campos, deux hommes qu'il a côtoyés à Lille, le milieu de terrain lillois a renoncé à rejoindre le club italien et fait désormais d'un départ au PSG sa priorité.

Ce dimanche, La Voix du Nord confirme l'envie de l'international portugais. "Si ses jambes sont à Camphin-en-Pévèle en début de semaine, sa tête sera bel et bien à Paris. (...) L'international portugais de 24 ans veut à présent rejoindre le PSG et tourner le dos au Milan AC", explique le quotidien régional.

Alors que les Milanais proposent 15 millions