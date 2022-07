Officiel : le jeune prodige belge Roméo Lavia est un Saint

Roméo Lavia (18 ans) n'est officiellement plus un Citizen. Le jeune prodige formé à Neerpede, qui avait rejoint Manchester City en 2020 depuis les équipes de jeunes du RSCA, quitte les Skyblue avant d'y avoir réellement fait son trou. Lavia signe à Southampton, qui a déboursé pas moins de 11 millions d'euros pour s'offrir ses services - un montant très élevé pour un joueur qui ne compte que deux petites apparitions avec l'équipe première de ManCity.

Lavia s'engage avec les Saints jusqu'en 2027 et Manchester City, selon diverses sources, aurait inclus une clause de rachat à hauteur d'un peu moins de 40 millions d'euros.

✍️ #SaintsFC is delighted to confirm the signing of midfielder @RomeoLavia on a five-year deal from #ManCity: