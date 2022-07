Manchester City : prolongation d'un partenaire de Kevin De Bruyne au milieu

Manchester City peut remercier Rodri (26 ans). Auteur d'une saison à 7 buts, tous inscrits en Premier League, le milieu de terrain espagnol a joué un rôle primordial dans le titre des Citizens.

Recruté de l'Atletico Madrid, l'un de ses clubs formateurs, en 2019 pour plus de 60 millions d'euros, Rodri a décidé de prolonger son aventure avec les Skyblues. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2027.

Here to stay! 🙌



We are delighted to confirm that Rodrigo has extended his contract until 2027! ✍️#ManCity pic.twitter.com/aIuKzDD4sY