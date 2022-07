🎥 Les belles retrouvailles entre Romelu Lukaku et son acolyte à l'Inter

Le duo est de retour, pour secouer à nouveau les filets de Serie A.

L'une des grosses réussites d'Antonio Conte lors de son passage à l'Inter, c'était de créer cette entente entre Lautaro Martinez et Romelu Lukaku. Le Belge et l'Argentin avaient réalisé une saison 2020-2021 titanesque, conclue en apothéose avec le Scudetto. Arrivé une saison plus tard que Martinez, Lukaku avait fait de lui son soutien en attaque.

Lautaro auteur de 40 buts, Lukaku auteur de plus de 60, tout ça en seulement deux saisons. Le duo qui faisait frémir toutes les défenses d'Europe est de retour. L'Inter a posté sur ses réseaux une vidéo des retrouvailles des deux partenaires, à l'entraînement. De belles images.